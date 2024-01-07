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Происшествия

Жилой дом полностью сгорел в Стругокрасненском районе

Возгорание жилого дома произошло в деревне Сиковицы Стругокрасненского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Жилой дом полностью сгорел в Стругокрасненском районе

По прибытии пожарных подразделений жилой дом горел открытым огнём, произошло обрушение его конструкций. В результате пожара строение выгорело полностью.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома. Проводится проверка.

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