Жилой дом полностью сгорел в Стругокрасненском районе

14:47, 07 января 2024, ПАИ

Возгорание жилого дома произошло в деревне Сиковицы Стругокрасненского района. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

По прибытии пожарных подразделений жилой дом горел открытым огнём, произошло обрушение его конструкций. В результате пожара строение выгорело полностью.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки внутри дома. Проводится проверка.