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Происшествия

Более 800 тысяч рублей потеряли псковичи из-за мошенников

Более 800 тысяч рублей лишились жители Пскова и Великих Лук из-за уловок мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более 800 тысяч рублей потеряли псковичи из-за мошенников. Фото: ПАИ

В частности, нескольким псковичам и великолучанам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты или снять деньги с их банковских счетов. А для предотвращения этих действий жителям региона рекомендовали срочно оформить кредиты, а затем полученные средства перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Помимо прочего, некоторые пользователи социальных сетей после общения с незнакомцами недосчитались денег после неудачных покупок в Интернете.

Потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.

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