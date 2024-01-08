Более 800 тысяч рублей потеряли псковичи из-за мошенников

10:21, 08 января 2024, ПАИ

Более 800 тысяч рублей лишились жители Пскова и Великих Лук из-за уловок мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В частности, нескольким псковичам и великолучанам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранительных органов. Они сообщили своим собеседникам, что некие злоумышленники намерены незаконно оформить на них кредиты или снять деньги с их банковских счетов. А для предотвращения этих действий жителям региона рекомендовали срочно оформить кредиты, а затем полученные средства перевести на указанные «безопасные счета», что те и сделали.

Помимо прочего, некоторые пользователи социальных сетей после общения с незнакомцами недосчитались денег после неудачных покупок в Интернете.

Потерпевшие, среди которых оказались и пенсионеры, обратились за помощью в полицию. В настоящее время возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.