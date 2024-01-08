27 % псковичей в 2023 году не совершали безрассудных поступков

12:05, 08 января 2024, ПАИ

О безрассудных поступках в 2023 году рассказали псковичи, сообщает сервис SuperJob.

В частности, лишь 27 % псковичей в 2023 году не совершали безрассудных поступков, а за спонтанные и необдуманные покупки ругают себя 11 % жителей города.

Кроме того, 7 % опрошенных своей главной авантюрой года считают вступление в отношения, а ещё 5 % – ремонт. Помимо прочего, ещё 4 % псковичей удивляются собственному решению отправиться в путешествие, а по 3 % горожан корят себя за безответственное отношение к своему здоровью и приобретение вредных привычек. И ещё столько же сожалеют о превышении скорости и занятиях экстремальным спортом.

Ещё одним необдуманным решением года стало для 2% псковичей оформление кредита. А, например, ещё 2 % не понимают, как им удалось пойти на смену имиджа, например на стрижку, тату или пирсинг.

Помимо прочего, ещё 2 % жителей Пскова считают главным безрассудным поступком – чрезмерное доверие к людям. И ещё 2 % не могут себе простить то, что они поссорились с окружающими людьми. Для 2 % чистой воды безрассудством оказался переезд. И ещё среди других безрассудных поступков в 2023 году псковичи называли отказ от отпусков, потерю денег, развод, игру на бирже, приобретение домашнего животного и прочее.

Также опрос показал, что мужчины чаще ругают себя за спонтанные покупки и экстрим и не понимают, как они смогли согласиться на ремонт или стройку. Женщины же не могут объяснить свои решения сменить имидж и отправиться в путешествие. Впрочем, безрассудных поступков в 2023 году женщинам удавалось избегать чаще, чем мужчинам: 30 против 25 % соответственно.

Ранее сообщалось, что псковичи рассказали о самых удачных покупках 2023 года. Кроме того, каждый второй пскович подвёл личные итоги года.