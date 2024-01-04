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Общество

Псковичи рассказали о самых удачных покупках 2023 года

Псковичи в опросе SuperJob рассказали о самых удачных покупках 2023 года.

Лучшей покупкой каждый восьмой пскович назвал электронный девайс (13 %). По 9 % респондентов самыми полезными покупками года считают бытовую технику, одежду и обувь. 8 % опрошенных рады приобретённым туристическим путёвкам. 5 % горожан считают удачным приобретением мебель. Покупке недвижимости и автомобиля радуются по 3 % респондентов. 2 % лучшим приобретением назвали товары для спорта и активного образа жизни. Среди других удачных покупок называли товары для детей, товары для дачи, посуду, книги, новогодние украшения, косметику и парфюмерию, музыкальные инструменты. 17 % граждан считают, что в 2023 году их шопинг не задался.

Мужчины чаще радуются приобретению гаджетов и автомобилей, женщины – покупке одежды, обуви, бытовой техники и мебели.

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