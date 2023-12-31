Каждый второй пскович подведёт личные итоги года

18:44, 31 декабря 2023, ПАИ

54 % псковичей подведут итоги уходящего 2023 года, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

По данным экспертов, анализировать личные результаты по итогам года будет каждый второй пскович. В то же время, каждый третий опрошенный подведёт итоги года мысленно или устно (например, в виде праздничного тоста). 19 % оставят информацию в личных заметках, 1 % – в социальных сетях, ещё 1 % сохранит в другом виде (напишет стихотворение, картину, музыкальное произведение).

Подводя итоги года, псковичи большее внимание уделяют благосостоянию, здоровью и карьере. Женщины более склонны к декабрьской рефлексии, чем мужчины. Личные итоги года чаще анализируют те, кто зарабатывает больше.

Ранее псковичи рассказали, какие фильмы и сериалы будут смотреть в новогодние каникулы. Также выяснилось, что каждый третий пскович радуется приближению Нового года.

Кроме того, псковичи рассказали о своих любимых новогодних традициях, о самых желанных подарках и самых неудачных покупках, о самых нелюбимых новогодних делах.