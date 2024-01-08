В Новгородской области число попавших в массовое ДТП автомобилей выросло до 50

18:10, 08 января 2024, ПАИ

В результате ДТП на трассе М-11 «Нева» в Новгородской области пострадало 50 автомобилей, ранее сообщалось о 30 машинах. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

По его словам, сейчас службы Новгородской области оказывают всё возможное содействие. На данном участке аварии будет развёрнут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем и бутербродами. Сейчас движение в направлении Москвы перекрыто.

Прокуратура региона организовала проверку по факту массового ДТП. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием 30 машин погибли четверо человек, среди которых есть несовершеннолетний.

Напомним также, вчера, 7 января, на 325-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Mercedes. В результате аварии водитель Volkswagen, 38-летний мужчина, и его 40-летний пассажир скончались на месте до прибытия скорой помощи.