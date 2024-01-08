Массовое ДТП с участием 30 машин произошло в Новгородской области. Четверо погибших

16:10, 08 января 2024, ПАИ

Массовое ДТП с участием 30 машин на трассе М-11 произошло сегодня, 8 января, в Новгородской области. Четверо человек погибли, среди них – один несовершеннолетний, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД.

«Сегодня в 14:45 на 526-м км СПАД произошло массовое столкновение с участием около 30 автомобилей. В результате автоаварии четыре человека погибли, в том числе один несовершеннолетний. Данные о пострадавших уточняются», – отмечается в сообщении.

Напомним также, вчера, 7 января, на 325-м километре автомобильной дороги Санкт-Петербург – Невель автомобиль Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Mercedes. В результате аварии водитель Volkswagen, 38-летний мужчина, и его 40-летний пассажир скончались на месте до прибытия скорой помощи.