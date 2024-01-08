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Происшествия

Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области

Медики эвакуируют 10 пострадавших в массовом ДТП в Новгородской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службе Минздрава России.

В числе пострадавших двое детей, один из которых в тяжёлом состоянии, другой в состоянии средней степени тяжести. Их везут в областную детскую клиническую больницу. Восемь взрослых в состоянии средней степени тяжести также направляются в областную клиническую больницу, отметили в ведомстве.

Отмечается, что на помощь пострадавшим отправились вертолёты. В частности, как сообщил в своём Telegram-канале губернатор Новгородской области Андрей Никитин, на место происшествия прибыла пилот Национальной службы санитарной авиации Алиса Куквинова, несмотря на то что стёкла в вертолёте замёрзли. Вертолёт помогает оперативно вывозить пострадавших с места аварии, подчеркнул глава региона.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием 30 машин погибли четверо человек, среди которых есть несовершеннолетний. Затем стало известно, что число автомобилей, попавших в аварию, выросло до 50.

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