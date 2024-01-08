33 фермерских хозяйства в Псковской области получили гранты на сумму 123,5 млн рублей

21:28, 08 января 2024, ПАИ

33 крестьянских (фермерских) хозяйства получили гранты «Агростартап» на сумму 123,5 млн рублей, сообщил в своём Telegram-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В их числе улиточное хозяйство в Невельском районе: в 2021 году на средства гранта были приобретены участок и холодильное оборудование. Сегодня «Эскарго Дор» стал известным брендом Псковской области. Ещё один пример – КФХ «Дедовичское». В 2020 году фермер получил грант, приобрёл телят, технику и построил ферму. Сегодня хозяйство является одним из лидеров по производству молока в области», – сообщил глава региона.

Губернатор также напомнил, что в рамках президентских нацпроектов начал работу центр «Мой бизнес» – площадка, где предприниматели могут получить ряд мер государственной поддержки в режиме одного окна. «Он выдал более 200 поручительств на сумму около 1,4 млн рублей, порядка 880 микрозаймов на сумму более 1,8 млн рублей», – написал Михаил Ведерников.

Он подчеркнул, что для достижения национальной цели обеспечения эффективного труда и успешного предпринимательства реализуются мероприятия по нацпроектам «МСП», «Международная кооперация и экспорт», «Производительность труда», инициированным президентом России Владимиром Путиным.