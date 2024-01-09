Девять пожаров ликвидировали в Псковской области за сутки

11:25, 09 января 2024, ПАИ

Девять пожаров ликвидировали пожарные в Псковской области 8 января, сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Двухквартирный жилой дом сгорел на улице Совхозной в деревне Морино Дновского района. При пожаре обнаружили погибшей 97-летнюю женщину. Предварительная причина возгорания – аварийный пожароопасный режим работы отопительной печи. Пожарные спасли от огня хозяйственную постройку.

Потолочное перекрытие повредил огонь на кухне в жилом доме на улице Центральной в деревне Ореховно Плюсского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования. Пожарные спасли жилой дом.

Стена горела в двухэтажном жилом доме в проезде Сурикова в Великих Луках. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Пожарные спасли жилой дом.

Жилой дом горел в деревне Птушкино Себежского района. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на веранде. Пожарные спасли две хозяйственные постройки.

Стену и обрешётку кровли повредил огонь в жилом доме на улице Красноармейской Слободы в Порхове. Предварительная причина возгорания – неисправность дымохода отопительного котла. Пожарные спасли жилой дом.

Хозяйственная постройка сгорела в деревне Екимово Опочецкого района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Пожарные спасли от огня жилой дом и другую хозяйственную постройку.

Одноэтажный жилой дом сгорел в деревне Зуево Себежского района. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при установке печи. Пожарные спасли от огня хозяйственную постройку.

Садовый дом горел в Великих Луках. На веранде, пристроенной к дому, сгорела кровля. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Пожарные спасли два садовых дома и хозяйственную постройку.

Двухэтажный жилой дом горел на улице Сущевской в деревне Глубокое Опочецкого района. Предварительная причина возгорания – разгерметизация отопительного котла. Пожарные спасли три хозяйственные постройки.