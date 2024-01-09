Около трёх миллионов рублей украли мошенники у жителей Псковской области в январские праздники

12:04, 09 января 2024, ПАИ

Около трёх миллионов рублей лишились жители Пскова, Великих Лук, Печор и Псковского района в январские праздники из-за телефонных мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, жителям региона звонили неизвестные и под разными предлогами похитили их деньги. В частности, злоумышленники сообщили одной из собеседниц, что её родственнице якобы за совершённое ДТП может грозить уголовная ответственность. Чтобы избежать этого, звонивший рекомендовал решить проблему с помощью финансовых вложений.

Другим жителям Псковской области злоумышленники предложили «обезопасить» счета от попыток несанкционированного оформления на них кредитов, а также обещали хороший заработок в интернете за счёт инвестиций.

В итоге после общения с мошенниками жители региона лишились около трёх миллионов рублей.

По данным фактам возбудили уголовные дела, выясняются все обстоятельства произошедшего.