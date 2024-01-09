За новогодние каникулы 41 иностранец получил решение печорского суда о необходимости покинуть Россию

13:38, 09 января 2024, ПАИ

С 28 декабря по 6 января за нарушение правил пограничного режима и режима пребывания в РФ суд в Псковской области назначил наказание в виде выдворения за пределы страны 41 иностранному гражданину. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.



В частности, подобные дела рассматривал Печорский районный суд. Наказанию за нахождение в пограничной зоне без документа на право нахождения в пограничной зоне (ч. 1.1 ст. 18.2 КоАП РФ) подвергнуты 29 граждан Индии, два гражданина Бангладеш, трое граждан Марокко и гражданин Кубы. Еще шесть нарушителей из Туркмении нарушили режим пребывания в РФ (ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ).