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Политика

Консульства России в недружественных странах могут не открыть участки для голосования на выборах президента

В российских консульствах на территории недружественных государств не будут организовывать участки для голосования на выборах президента, сообщил «Ведомостям» источник в дипломатических кругах. Речь может идти не обо всех странах, которые внесены в соответствующий правительственный список (там их 49), утвержденный распоряжением Белого дома, но о значительной их части.

Окончательное решение еще не принято, идут консультации. Еще один собеседник, близкий к МИД, пояснил, что возможность отмены голосования в консульских учреждениях, где создают участки для голосования, обсуждается, а окончательное решение будет вынесено в январе. Причину такого решения объясняют соображениями безопасности голосующих и сокращением числа консульских работников.

Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что ведомство «изучает ситуацию»: «Мы запрашиваем страны на предмет обеспечения безопасности, и по итогам межведомственной проработки будет принято решение о схеме организации голосования за рубежом». О формате и практических аспектах организации голосования будет объявлено, пояснила она.

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