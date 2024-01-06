Центризбирком зарегистрировал на выборы президента кандидата от КПРФ Харитонова
Центризбирком зарегистрировал на выборы президента кандидата от КПРФ Николая Харитонова. Решение принято на заседании комиссии 9 января.
На съезде КПРФ 23 декабря 2023 года Николай Харитонов был выдвинут в президенты. 27 декабря политик подал в Центризбирком документы на участие в выборах. 3 января ЦИК сообщил о получении документов.
Решение о регистрации было принято единогласно, основания для отказа у комиссии нет, отметили на заседании.
Напомним, выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Николай Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом. Помимо него в выборах примут участие Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»).
Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.
В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина
Сбор подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на выборы президента России продолжается в Пскове
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Ещё одна точка сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина открылась в Великих Луках
Пункты сбора подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина работают на базе приёмных «Единой России» в Псковской области