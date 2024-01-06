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Политика

Центризбирком зарегистрировал на выборы президента кандидата от КПРФ Харитонова

Центризбирком зарегистрировал на выборы президента кандидата от КПРФ Николая Харитонова. Решение принято на заседании комиссии 9 января.

На съезде КПРФ 23 декабря 2023 года Николай Харитонов был выдвинут в президенты. 27 декабря политик подал в Центризбирком документы на участие в выборах. 3 января ЦИК сообщил о получении документов.

Решение о регистрации было принято единогласно, основания для отказа у комиссии нет, отметили на заседании.

Напомним, выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года. Николай Харитонов стал третьим зарегистрированным кандидатом. Помимо него в выборах примут участие Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»).

Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.

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