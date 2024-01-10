Выставка «Бабочки нашего детства» завершит работу в Изборском музее 21 января

18:27, 10 января 2024, ПАИ

21 января в музее-заповеднике «Изборск» завершает свою работу выставка «Бабочки нашего детства», сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

«Осталось совсем немного времени, чтобы своими глазами увидеть коллекцию чешуекрылых и других насекомых из собрания Государственного историко-литературного музея-заповедника А. С. Пушкина (Московская область), которая в течение трёх месяцев экспонировалась в усадьбе купца Белянина», – сообщили в пресс-службе музея.

На выставке можно познакомиться с особенностями строения насекомых при помощи микроскопа музейной эколаборатории.

Выставка «Бабочки нашего детства» проходит в доме купца Белянина (Изборск, улица Печорская, 39).

Отметим, некоторые виды бабочек и насекомых, представленных на выставке, встречаются и на территории музея-заповедника «Изборск» в тёплый сезон. Всего же на территории Псковской области насчитывается 632 вида чешуекрылых, среди которых отмечены редкие и малочисленные, и некоторые из них встречаются на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина».

Напомним, что новую тематическую экскурсию «Тварный мир в церковной символике» презентовали в Псковском музее. Подробности – здесь.

Добавим, что первую в наступившем году новую выставку открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Выставка под названием «Пушкинские места» работает в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Выставка будет работать до апреля.