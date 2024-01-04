Новую тематическую экскурсию презентовали в Псковском музее

15:14, 04 января 2024, ПАИ

В пространстве экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова» состоялась новая тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике». Сотрудники Псковского музея-заповедника подготовили её специально для гостей, которые приехали в Псков на новогодние праздники. Об этом ПАИ сообщили в музее.

Экскурсовод Татьяна Герасимова рассказала посетителям об изображениях на иконах, которые открывают образ сотворённого Богом земного мира, называемого тварным. Каждый его представитель несёт в себе определённый смысл.

В пространстве экспозиции представлены удивительный китоврас на хоросе XV века, крылатый конь на иконе «Огненное восхождение Илии пророка» XVI века, символы апостолов на окладе Евангелия VXII века. Особое внимание, конечно же, привлёк образ святого мученика Христофора Псеглавца. Псковский музей обладает тремя иконами с изображением этого мученика-воина.

Участники экскурсии взглянули по-новому на псковские иконы и смогли увидеть детали, на которые мы не всегда обращаем внимание при знакомстве с образами. Например, на изображении «Омовение ног» XVI века можно увидеть петуха. В Новом Завете эта птица упоминается в рассказе об отречении Петра и является символом света и религиозного воодушевления.

Новая тематическая экскурсия «Тварный мир в церковной символике» вызвала интерес у посетителей музея, после окончания мероприятия они задавали уточняющие вопросы. Она обязательно ещё не раз пройдёт в Псковском музее, сообщили в пресс-службе.