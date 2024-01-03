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Общество

Первую в этом году новую выставку открыли для посетителей «Михайловского»

Первую в наступившем году новую выставку открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское». Экспозиция называется «Пушкинские места» и знакомит жителей и гостей Святогорья с работами художника, признанного мастера пейзажа Эдварда Выржиковского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

Эдвард Выржиковский. «…Поэта дом опальный». Из серии «Пушкинский заповедник» (1970 год)

«Вниманию зрителей заповедник предлагает более 80 живописных и графических произведений художника, очень интересно работавшего в русле реалистической традиции и с огромным уважением к традиции доавангардной. Важно, что в экспозицию включены работы из частных коллекций, из собрания семьи Выржиковского. По большей части это виды и интерьеры мемориальных усадеб Пушкинского заповедника и их окрестностей», – рассказали в музее.

Жизнь и творчество Эдварда Выржиковского во второй половине ХХ столетия, точнее с 1960-х годов, тесно связаны с «Михайловским», отмечены дружбой с первым послевоенным директором заповедника Семёном Гейченко, отметили в музее. «Пушкинская тема по-настоящему увлекла художника, – вспоминают сейчас в музее. – Выбирая неожиданные ракурсы, он обошёл с этюдником все самые потаённые уголки Михайловского, запечатлевая природу наших мест в разное время года и суток, при любой погоде».

Представлены в новой экспозиции и картины, запечатлевшие Псков с пригородами, Царское Село, другие локации, так или иначе связанные и именем поэта.

Выставка «Пушкинские места» развёрнута в Научно-культурном центре музея-заповедника «Михайловское» (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Познакомиться с ней можно будет до апреля. Церемония торжественного открытия выставки назначена на 7 января в 15:30.

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