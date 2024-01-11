Минфин предлагает увеличить сборы с лотерей

07:46, 11 января 2024, ПАИ

Министерство финансов намерено поэтапно увеличить целевые отчисления в бюджет от лотерей, говорится в проекте федерального закона, опубликованном на портале проектов нормативных правовых актов.

Вместо нынешних 10% от разницы выручки оператора лотереи и призового фонда предлагается изменить размер отчислений на процент от выручки оператора. С 2025 года компании будут ежеквартально перечислять в бюджет 5% профильной выручки. В 2026 году доля отчислений достигнет 6%. Изменения планируют внести в Федеральный закон № 138-ФЗ «О лотереях».

Целевые отчисления от лотереи используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта. В материалах к законопроекту поясняется, что инициатива связана с необходимостью увелечения финансирования данных мероприятий.

Напомним, с 2014 года в России проводятся только государственные лотереи. Накануне сообщалось, что пскович купил на почте лотерейный билет и выиграл миллион. Счастливый билет «Национальной лотереи» он купил в почтовом отделении на улице Труда, д. 49. Билет обошёлся ему в 100 рублей.