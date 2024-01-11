Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России подсчитали недоиспользованную рабочую силу

В России насчитывается не менее 4,4 млн человек, которые могут быть привлечены к работе, это около 6% всех занятых в экономике, пишут «Известия».

Фото: ПАИ

Согласно исследованию о кадровом голоде, резервами рабочей силы могут стать безработные (2,4 млн человек), граждане, недолгое время находящиеся в простое (0,8 млн), а также лица, занятые неполный день, или незарегистрированные безработные.

Авторы отмечают, что активней привлекать к работе стоит молодых людей до 25 лет, лиц без опыта, женщин и сельских жителей. Сейчас их уровень занятости составляет 61%, что ниже среднего по стране.

В исследовании предлагается законодательное повышение оплаты труда по особо дефицитным профессиям в госсекторе. Также решить проблему дефицита специалистов, по мнению экспертов, могли бы изменения в трудовом и пенсионном законодательстве. На данный момент возрастные работники не стремятся к официальной занятости, так как им перестанут индексировать выплаты.

Отметим, в Псковской области в список самых востребованных профессий входят продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центра, врачи и бухгалтеры. Также в рейтинг попали администраторы магазинов, повара и разнорабочие. Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о зарплатных ожиданиях россиян в 2024 году.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Ресторан «Гельдт» и парная откроются в отреставрированном здании бани на берегу Псковы
11 января 2024

Несколько населённых пунктов Плюсского района остались без света
11 января 2024

Куда жители Пскова могут сдать новогодние ёлки на переработку
11 января 2024

«Ныряющий» циклон принёс на Северо-Запад России метель и сильный ветер
11 января 2024

Зимние выезды Ольгинского десанта пройдут в Усвятском, Опочецком и Дновском районах
11 января 2024

Продажу безалкогольного пива подросткам могут запретить в России
11 января 2024

В России подсчитали недоиспользованную рабочую силу
11 января 2024

Минфин предлагает увеличить сборы с лотерей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...