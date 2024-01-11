В России подсчитали недоиспользованную рабочую силу

08:13, 11 января 2024, ПАИ

В России насчитывается не менее 4,4 млн человек, которые могут быть привлечены к работе, это около 6% всех занятых в экономике, пишут «Известия».

Согласно исследованию о кадровом голоде, резервами рабочей силы могут стать безработные (2,4 млн человек), граждане, недолгое время находящиеся в простое (0,8 млн), а также лица, занятые неполный день, или незарегистрированные безработные.

Авторы отмечают, что активней привлекать к работе стоит молодых людей до 25 лет, лиц без опыта, женщин и сельских жителей. Сейчас их уровень занятости составляет 61%, что ниже среднего по стране.

В исследовании предлагается законодательное повышение оплаты труда по особо дефицитным профессиям в госсекторе. Также решить проблему дефицита специалистов, по мнению экспертов, могли бы изменения в трудовом и пенсионном законодательстве. На данный момент возрастные работники не стремятся к официальной занятости, так как им перестанут индексировать выплаты.

Отметим, в Псковской области в список самых востребованных профессий входят продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центра, врачи и бухгалтеры. Также в рейтинг попали администраторы магазинов, повара и разнорабочие. Ранее директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец рассказал о зарплатных ожиданиях россиян в 2024 году.