Профессор Зубец рассказал, какую зарплату хотят получать россияне в 2024 году

20:54, 04 января 2024, ПАИ

О зарплатных ожиданиях россиян в 2024 году рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец, об этом пишет «Российская газета».

По его словам, зарплатные ожидания россиян растут, что связано с развитием экономики в стране.

«Когда люди ищут работу, они прикидывают, на какой доход они могут рассчитывать исходя из конъюнктуры рынка труда, в силу чего зарплатные ожидания довольно близко отражают экономические реалии. В начале 2022 года доход, на который ориентировались соискатели, составлял примерно 96 тысяч рублей в месяц, в апреле 2022 года он снизился до 94 тысяч, а летом вернулся на уровень около 100 тысяч рублей в месяц. Далее прогресс замедлился. К маю 2023 года зарплатные ожидания поднялись, но незначительно, до 106 тысяч рублей. И вот в конце года мы увидели новый рывок желаемого дохода до 115 тысяч, при этом его медианное значение тоже поставило рекорд и поднялось до 93 тысяч рублей в месяц», – пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что зарплатные ожидания псковичей оказались самыми скромными на Северо-Западе. Средняя ожидаемая зарплата соискателей в Псковской области по итогам октября 2023 года составила всего 40 000 рублей. 44% псковичей выразили готовность снизить зарплатные аппетиты ради гарантированного трудоустройства. Отмечалось также, что 62% компаний в Пскове предлагают зарплату по итогам собеседования.

Эксперты также выяснили, кому в Псковской области предлагают самую высокую зарплату. Отмечалось, что в Пскове мужчины чаще женщин согласны на чёрную зарплату. Напомним также, что в 2024 году Правительство РФ направит в регион более 15 млн рублей на зарплаты врачей и среднего медицинского персонала.