Названа самая востребованная профессия в Псковской области в 2023 году

18:17, 25 декабря 2023, ПАИ

Самые востребованные вакансии в Псковской области в 2023 году назвала руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО Мария Бузунова в беседе с корреспондентом ПАИ.

В топ востребованности вошли продавцы и кассиры (более двух тысяч вакансий по итогам года, или 9 % от всего объёма рабочих мест в области), менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центра, врачи и бухгалтеры. Также в рейтинг попали администраторы магазинов, повара и разнорабочие.

При этом одними из самых высокооплачиваемых профессий по итогам года в регионе стали другие специальности. Чаще всего это были управленческие профессии: финансовый директор (от 400 тысяч рублей), руководитель группы IT-разработки (от 350 тысяч рублей), технический директор (от 150 тысяч рублей).

Среди рабочих профессий в рейтинг одних из самых высокооплачиваемых профессий в регионе вошли токарь (от 123 тысяч рублей), сварщик (от 118 тысяч рублей), оператор станков с числовым программным управлением, водитель и курьер.