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Общество

Свыше 70% ищущих работу псковичей находятся в позитивном карьерном настроении — опрос

Жители Псковской области в начале года продемонстрировали высокий уровень оптимистичных взглядов относительно работы и карьеры, сообщили ПАИ в службе исследований hh.

Фото: ПАИ

Так, 71% опрошенных псковичей уверены, что смогут найти работу этой зимой и весной. «Если сравнивать настроения жителей СЗФО с жителями других регионов, то видно, что всё-таки восприятие карьерных перспектив у местных респондентов хуже, чем в общем по стране. <…> При этом интересно, что именно жители Псковской области оказались более уверенными в себе и своей карьере, чем москвичи и петербуржцы», — отметила руководитель пресс-службы сервиса Мария Бузунова.

Самые негативные ожидания на рынке труда у работников сферы искусства и IT. Позитивнее остальных настроены соискатели из сферы розничной торговли, туризма, общепита, строительства, а также работники автобизнеса и представители рабочих профессий.

В России на данный момент насчитывают более 4 млн человек, которые могут быть привлечены к работе – это около 6% всех занятых в экономике. В Псковской области в список самых востребованных профессий входят продавцы, кассиры, менеджеры по продажам, водители, операторы кол-центра, врачи и бухгалтеры.

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