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Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности

Мокрый снег и порывистый ветер до 15 метров в секунду накрыли Псковскую область. В связи с этим энергетики работают в режиме повышенной готовности, сообщает региональный филиал ПАО «Россети Северо-Запад».

​Псковские энергетики работают в режиме повышенной готовности. Фото: ПАИ

85 аварийных бригад и 88 единиц техники готовы к оперативному восстановлению электроснабжения.

68 дизельных генераторов общей мощностью 2,5 МВт в случае необходимости обеспечат резервное энергоснабжение социально значимых объектов.

Ожидается, что неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца завтрашнего дня.

Специалисты сетевой компании обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энерготехнических установок и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе чем на восемь метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить об отключениях электроэнергии и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону Россетей 8-800-220-02-20.

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