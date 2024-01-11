Итоги года для Полистовского заповедника обсуждают в медиацентре ПАИ

12:11, 11 января 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая Дню заповедников и национальных парков, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 января.

Сегодня в России празднуют День заповедников и национальных парков, который впервые отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.

В этот день поговорим с директором Государственного природного заповедника «Полистовский» Николаем Кораблевым о том, как прошли новогодние каникулы в Полистовье, каким был 2023 год для сотрудников заповедника и его обитателей, как болотоведы планируют развивать своё дело в новом году.