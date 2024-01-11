Итоги года для Полистовского заповедника обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая Дню заповедников и национальных парков, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 11 января.
Сегодня в России празднуют День заповедников и национальных парков, который впервые отметили в 1997 году по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы.
В этот день поговорим с директором Государственного природного заповедника «Полистовский» Николаем Кораблевым о том, как прошли новогодние каникулы в Полистовье, каким был 2023 год для сотрудников заповедника и его обитателей, как болотоведы планируют развивать своё дело в новом году.
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