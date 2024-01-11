Михаил Ведерников дал совет школе креативных индустрий в Пскове

16:08, 11 января 2024, ПАИ

В четверг, 11 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в недавно открывшейся в Пскове школе креативных индустрий, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона осмотрел площадки школы: студию фото- и видеопроизводства, студию анимации и 3D-графики, студию звукорежиссуры и звукового дизайна, студию дизайна.

Сопроводили губернатора председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева и директор школы Александр Боярков.

В школе уже обучаются 88 ребят. Губернатор поинтересовался, есть ли очередь среди желающих. «Есть. У нас в листе ожидания чуть больше, чем мы набрали», – ответил руководитель школы.

«Надо для ребят организовать профориентацию. Можно проводить встречи с потенциальными работодателями», – посоветовал Михаил Ведерников.

Александр Боярков рассказал, что мастер-классы и встречи с учениками школы будут проводить работники профильных для учебного заведения сфер. Ольга Тимофеева добавила, что в будущем на базе школы планируют проводить мастер-классы и для взрослых специалистов.

«Главное, чтобы все специалисты, которые здесь обучились, оставались в регионе, а не уезжали», – отреагировал губернатор.

«Многие с удовольствием подтянули бы свои знания и навыки в этой сфере. Надо работать, чтобы у нас регионе была не одна такая школа: есть ещё и южные районы. Нужно писать проект», – поручил коллегам Михаил Ведерников.

«Будем работать. У нас есть некоторая проблема с педагогами. Хотя вот сейчас у нас собрался звездный состав. Это высокого уровня местные специалисты, прошедшие дополнительную подготовку», – рассказала Ольга Тимофеева.

«Дело нужное. Проект хороший. Это того стоит», – заключил губернатор.

Школа действует на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Она открылась 29 декабря 2023 года. В этот день её посетила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева. О том, как оснащена школа, можно прочитать здесь.

На создание школы в регионе выделено более 55 млн рублей. Стать учащимся учреждения может любой желающий подросток от 12 до 17 лет.