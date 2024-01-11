Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников дал совет школе креативных индустрий в Пскове

В четверг, 11 января, губернатор Псковской области Михаил Ведерников побывал в недавно открывшейся в Пскове школе креативных индустрий, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона осмотрел площадки школы: студию фото- и видеопроизводства, студию анимации и 3D-графики, студию звукорежиссуры и звукового дизайна, студию дизайна.

Сопроводили губернатора председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева и директор школы Александр Боярков.

В школе уже обучаются 88 ребят. Губернатор поинтересовался, есть ли очередь среди желающих. «Есть. У нас в листе ожидания чуть больше, чем мы набрали», – ответил руководитель школы.

«Надо для ребят организовать профориентацию. Можно проводить встречи с потенциальными работодателями», – посоветовал Михаил Ведерников.

Александр Боярков рассказал, что мастер-классы и встречи с учениками школы будут проводить работники профильных для учебного заведения сфер. Ольга Тимофеева добавила, что в будущем на базе школы планируют проводить мастер-классы и для взрослых специалистов.

«Главное, чтобы все специалисты, которые здесь обучились, оставались в регионе, а не уезжали», – отреагировал губернатор.

«Многие с удовольствием подтянули бы свои знания и навыки в этой сфере. Надо работать, чтобы у нас регионе была не одна такая школа: есть ещё и южные районы. Нужно писать проект», – поручил коллегам Михаил Ведерников.

«Будем работать. У нас есть некоторая проблема с педагогами. Хотя вот сейчас у нас собрался звездный состав. Это высокого уровня местные специалисты, прошедшие дополнительную подготовку», – рассказала Ольга Тимофеева.

«Дело нужное. Проект хороший. Это того стоит», – заключил губернатор.

Школа действует на базе Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова. Она открылась 29 декабря 2023 года. В этот день её посетила заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова и председатель регионального комитета по культуре Ольга Тимофеева. О том, как оснащена школа, можно прочитать здесь.

На создание школы в регионе выделено более 55 млн рублей. Стать учащимся учреждения может любой желающий подросток от 12 до 17 лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 января 2024

Олег Брячак поставил подпись в поддержку Владимира Путина
11 января 2024

На стенде Псковской области в рамках выставки «Россия» поддержали Белгородчину
11 января 2024

Более 71 тысячи блинов испекли в блинной в Изборском музее-заповеднике
11 января 2024

Знаменитые медведицы Фасолинка и Горошинка залегли в свои берлоги
11 января 2024

Строительством пешеходного моста через реку Пскову займётся компания «Балтийский берег»
11 января 2024

В Псковском планетарии открыли чёрную дыру
11 января 2024

Михаил Ведерников дал совет школе креативных индустрий в Пскове
11 января 2024

Полистовский заповедник отметит 30-летие

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...