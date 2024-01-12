«Псковская правда» назвала вернувшихся в медиарейтинг ВИПов

18:14, 12 января 2024, ПАИ

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев, председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов, заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва и руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Дмитрий Месхиев вернулись в региональный топ-30 медиарейтинга «Псковской правды». Рейтинг составлен на основе данных СМИ из системы «Медиалогия».

Среди них наиболее высокую позицию занимает глава администрации Великих Лук Андрей Беляев. В топ-30 он занял десятое место с медиаиндексом 1 551. Также в рейтинге вновь оказался председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов (16-е место, медиаиндекс 1 103). В декабре он рассказывал о подготовке к предстоящим выборам президента РФ.

В топ-30 попал и директор, художественный руководитель Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина и кинорежиссёр Дмитрий Месхиев Он занял 23-е место с медиаиндексом 692. Одним из самых значимых событий в его медиарейтинге стало проведение в Пскове фестиваля китайской культуры «Мо Янь фест».

Кроме того, региональные СМИ писали о председателе Общественной палаты Псковской области Наталье Горбачёвой (25-е место с медиаиндексом 632). Из числа чиновников региональной администрации в рейтинг вернулись заместитель губернатора Александр Серавин (26-е место, медиаиндекс 622), который принимал участие в открытии псковского фестиваля ТОС.

Ознакомиться с полными данными медиарейтингов можно на сайте «Псковской правды».