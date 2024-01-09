Игорь Сопов доложил губернатору о подготовке к президентским выборам

17:10, 09 января 2024, ПАИ

Рабочую встречу провёл губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем избирательной комиссии региона Игорем Соповым. Во время совещания они обсудили ряд вопросов, среди которых была и подготовка облизбиркома к кампании по выборам президента России, которые состоятся в марте 2024 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Избирательные участки на территории Псковской области будут приведены в соответствие с федеральным брендбуком, основным символом которого стала буква «V» в цветах российского триколора, рассказал Игорь Сопов.

«С 17 февраля по 7 марта 2024 года члены участковых избирательных комиссий Псковской области проведут адресное информирование и оповещение избирателей о времени, месте и формах голосования. Для этого они заранее пройдут обучение. Также мы презентуем форму и отличительный знак для сотрудников, которые будут общаться с гражданами», – отметил руководитель облизбиркома.

«Надеюсь, что никаких сбоев в отлаженном механизме не будет и выборная кампания на территории региона пройдёт честно, прозрачно и легитимно», – заключил Михаил Ведерников.

Отметим, что выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Напомним, Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента – Николая Харитонова (от КПРФ), Леонида Слуцкого (от ЛДПР) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»).