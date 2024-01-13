Роспотребнадзор проверит качество воздуха на месте пожара в Шушарах

10:46, 13 января 2024, ПАИ

Роспотребнадзор проведёт проверку воздуха в связи с пожаром на складе Wildberries в районе Шушары в Санкт-Петербурге, сообщается в Telegram-канале ведомства.

Отобранные пробы атмосферного воздуха направлены в лабораторию ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» для проведения исследований.

Напомним, что в Санкт-Петербурге горит склад Wildberries. Площадь пожара на данный момент превышает 50 тысяч квадратных метров.