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Александр Котов поздравил журналистов с Днём российской печати

С Днём российской печати поздравил журналистов и сотрудников полиграфических предприятий председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального парламента.

Александр Котов поздравил журналистов с Днём российской печати. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Ещё с момента появления первых печатных изданий СМИ стали важным фактором влияния на массовое сознание и общественные коммуникации, напомнил Александр Котов. В современном мире роль СМИ выросла в разы, и в условиях широкого развития социальных медиа на профессионалов возложена особая ответственность, отметил спикер областного Собрания.

Несмотря на то что в современном мире печатные СМИ пользуются новейшими цифровыми технологиями, по-прежнему фундаментальные знания, человеческое неравнодушие, этические принципы и мастерское владение словом остаются определяющими качествами хорошего репортёра и журналиста, подчеркнул Александр Котов.

Он выразил уверенность, что традиции печатной журналистики в Псковской области служат качественным ориентиром для современных представителей профессионального сообщества, а также призвал работников СМИ дорожить доверием аудитории и всегда осознавать высокую степень своей ответственности перед страной и людьми. «Профессиональных достижений, успехов и благополучия!» – пожелал журналистам Александр Котов.

Напомним, что День российской печати отмечают сегодня, 13 января. С историей праздника можно ознакомиться здесь.

Отметим, что в Псковской области газетные редакции в каждом районном центре объединяет издательский дом «Медиа 60». Кто делает псковские газеты, сколько краски уходит на печать одного тиража, как газеты конкурируют с соцсетями и из чего складывается газетная экономика, смотрите в видеорепортаже ПАИ.

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