День российской печати отмечают 13 января

09:00, 13 января 2024, ПАИ

13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, электронных изданий и всех работников СМИ, пишет calend.ru.

Дата праздника выбрана неслучайно. В этот день в 1703 году приступила к своей работе первая в России регулярная газета «Ведомости» со скромным на тот период тиражом тысяча экземпляров. Редактором был сам Пётр I.

Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском Государстве и во иных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия: «Ведомости», «Российские ведомости», «Ведомости московские».

После 1917 года день печати был установлен на 5 мая, дату, когда вышла в свет главная советская газета «Правда», и назван Днём советской печати.

В 1991 году постановлением Президиума Верховного Совета РСФСР № 3043-1 от 28 декабря «О Дне российской печати» дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января.