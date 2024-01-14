Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries

10:00, 14 января 2024, ПАИ

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил врио руководителя ГСУ ведомства по Санкт-Петербургу возбудить уголовное дело по факту пожара на складе Wildberries в Пушкинском районе города, сообщается в Telegram-канале СК России.

«Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по городу Санкт-Петербург Олегу Валерьевичу Бобкову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных к настоящему моменту обстоятельствах произошедшего», – говорится в сообщении.

Ранее ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о пожаре на складе Wildberries в посёлке Шушары. Пожару присвоили пятый, наивысший ранг сложности. В оперативных службах назвали возможной причиной неисправную проводку.