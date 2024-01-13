На горящем складе Wildberries произошло обрушение

12:19, 13 января 2024, ПАИ

Обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров произошло во время пожара на складах Wildberries в Санкт-Петербурге, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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«Обрушение на площади 40 тысяч квадратных метров», – сказали в экстренных службах.

Напомним, что в Санкт-Петербурге горит склад Wildberries. Площадь пожара на данный момент превышает 50 тысяч квадратных метров. Роспотребнадзор проверит качество воздуха на содержание токсичных частиц.