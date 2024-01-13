Предназначенные для склада Wildberries в Санкт-Петербурге товары отправятся в Псков

16:05, 13 января 2024, ПАИ

Компания Wildberries рекомендовала своим партнёрам отвозить товары, которые планировалось разместить на складе в Санкт-Петербурге, в Псков, сообщается в официальном телеграм-канале компании.

«Помимо этого, дополнительные складские помещения будут выделены на складах компании в Туле и Москве. По причине высокой нагрузки склад будет временно закрыт на приёмку поставок маркетплейса. В связи с этим рекомендуем отвезти поставки на склады в Пскове, Туле и Москве», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге загорелся склад Wildberries. Площадь пожара на данный момент составляет 50 тысяч квадратных метров. Помимо этого, Роспотребнадзор проверит качество воздуха на содержание токсичных частиц.