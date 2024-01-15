Более 33 миллионов цветов перевезли через госграницу в Псковской области в праздники

09:50, 15 января 2024, ПАИ

Более 33 миллионов свежих цветов, горшочных растений и посадочного материала и четырёх тысяч тонн подкарантинной продукции перевезли через госграницу Псковской области с 1 по 8 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Среди основных видов груза – 26 миллионов срезов цветов, 7,6 миллиона штук посадочного материала из Эквадора, Кении, Колумбии, Германии, Нидерландов, Польши, 4,2 тысячи тонн фруктов, арахиса, чая и кофе из Бразилии, Молдовы, Сербии, Перу и Коста-Рики.

Все партии растительной продукции, которые успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию РФ, сообщили в ведомстве.

Отметим, что более 300 тонн цитрусовых ввезли в Россию через Псковскую область. В регион ввезли 331 тонну свежих мандаринов и их гибридов (клементинов, миннеол), лаймов, кумкватов, апельсинов и помело.