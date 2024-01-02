Более 300 тонн цитрусовых ввезли в Россию через Псковскую область

18:22, 02 января 2024, ПАИ

Более 300 тонн цитрусовых прошли карантинный фитосанитарный контроль на границе в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Россельхознадзора.

В регион ввезли 331 тонну свежих мандаринов и их гибридов (клементинов, миннеол), лаймов, кумкватов, апельсинов и помело.

В 2023 году география импортных поставок по сравнению с прошлым годом не изменилась. Партии свежих цитрусовых фруктов происхождением из Аргентины, Бразилии, Гондураса, Египта, Зимбабве, Израиля, Китая, Колумбии, Марокко, Мексики, Перу, Турции, Чили и ЮАР ввозились на территорию страны из Бельгии, Испании, Латвии, Литвы и Нидерландов. Все партии продукции были допущены ко ввозу на территорию страны.

Отмечается, что всего в Россию через Псковскую область с начала 2023 года поступило 6,3 тысячи тонн цитрусовых, что на 72 % больше по сравнению с прошлым годом.

Ранее врач назвал суточную норму потребления мандаринов. В Роспотребнадзоре порекомендовали натирать мандарины маслом для сохранения свежести, а в Роскачестве дали советы о выборе мандаринов. Кроме того, эксперты раскрыли стоимость продуктовой корзины для борьбы со стрессом, а псковские випы рассказали о своём новогоднем меню.

Сообщалось, что на государственной границе в Псковской области не пропустили 1,7 тонны говядины, трёх породистых собак, две тонны рыбы, пять коров, 300 килограммов свиного шпика и 700 килограммов мяса диких животных.