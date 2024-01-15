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Общество

Молодые предприниматели пообщались с депутатами в штабе общественной поддержки Псковской области

Круглый стол с молодыми предпринимателями прошёл в штабе общественной поддержки Псковской области сегодня, 15 января, передаёт корреспондент ПАИ.

Молодые предприниматели пообщались с депутатами в штабе общественной поддержки Псковской области. Фото здесь и далее: Андрей Степанов / «Псковская правда»

С представителями сферы бизнеса пообщались депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, директор ООО «Псков-Полимер» Юрий Сорокин и вице-спикер регионального парламента Александр Братчиков.

В частности, звучали вопросы о том, как построить бизнес молодому предпринимателю, и о возможностях его развития в Псковской области. Кроме того, участники встречи поговорили о мерах поддержки работников в сфере digital и дизайна, о том, как корректно выйти на рынок в 2024 году, а также о том, какие сильные стороны бизнеса необходимо представить потребителям.

«Вы должны целеустремленно идти к своей цели и не распыляться, но и очень далеко заглядывать не нужно. Желательно ставить цель примерно на пять лет вперёд, при этом брать опыт прошлых лет и работать. Для этого мы сегодня и встречаемся, об этом и говорим», – отметил Юрий Сорокин.

Александр Братчиков порекомендовал молодым предпринимателям выявлять у своего бизнеса определённые конкурентные преимущества

Александр Братчиков, в свою очередь, порекомендовал молодым предпринимателям выявлять у своего бизнеса определённые конкурентные преимущества. «Нужно продавать то, что не продают все. Если у вас не будет конкурентного преимущества, тогда вам будет сложно. Если будете что-то производить, то нужно показать, что у вас есть по сравнению с конкурентами», – обратил внимание вице-спикер облсобрания.

Руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова рассказала участникам встречи о мерах поддержки стартапов со стороны государства

Кроме того, руководитель центра «Мой бизнес» в Псковской области Анастасия Иванова рассказала участникам встречи о мерах поддержки стартапов со стороны государства.

Напомним, что сегодня в Псковской области открылся штаб общественной поддержки.

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