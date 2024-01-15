Штаб общественной поддержки открылся в Пскове

16:45, 15 января 2024, ПАИ

Штаб общественной поддержки (ШОП) Псковской области открылся в Пскове сегодня, 15 января, передаёт корреспондент ПАИ.

«Это не только значимое событие, но и место очень символичное. Не один год наиболее активные жители региона, руководители общественных организаций разрабатывают и реализовывают здесь свои проекты», – отметил на открытии штаба общественной поддержки губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Для этих целей предусмотрено много инструментов, среди которых президентские гранты, национальные проекты, по которым регион уже получил более 50 млрд рублей, отметил он.

«Хочу поблагодарить за активность и пожелать новых успехов на пути к развитию Псковской области», – заключил глава региона.

В свою очередь, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов подчеркнул, что ни одно из предложений, которые прозвучат в ходе работы штаба общественной поддержки, не останется без внимания.

«В штаб общественной поддержки мы приглашаем всех неравнодушных, всех, кто болеет за судьбу нашей страны. Сегодня всем нам нужно объединиться и сплотиться, а также объединить вокруг себя всех неравнодушных жителей Псковской области, чтобы оказывать им поддержку. Сейчас как никогда это важно для нас, и от этого будет зависеть и судьба нашей страны, и судьба нашего региона – любимой Псковской области. Поверьте, что ни одно предложение не останется без внимания. Мы вместе готовы достичь высоких результатов», – сказал он.

В штабе расположена зона с привлечением депутатов. Кроме того, в случае необходимости будут привлечены и члены правительства, уточнил Александр Котов.

«Рассчитываем здесь активно работать. Хочется, чтобы это место было таким, чтобы все здесь бурлило, кипело, а главное, чтобы был результат от этой работы», – заключил председатель облсобрания.

Штаб общественной поддержки располагается в здании № 17 на улице Некрасова в Пскове.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

Центризбирком зарегистрировал уже трёх кандидатов для участия в выборах президента – Леонида Слуцкого (от ЛДПР), Николая Харитонова (от КПРФ) и Владислава Даванкова (от партии «Новые люди»).

Действующий президент России Владимир Путин будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца. В Псковской области продолжается сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина.