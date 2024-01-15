Псковская область примет участие в масштабном музыкальном фестивале «Россия – навсегда великая страна»

19:40, 15 января 2024, ПАИ

Губернаторский симфонический оркестр Псковской области впервые примет участие в III Международном музыкальном фестивале «Россия – навсегда великая страна», посвящённом народному артисту России, дирижёру и композитору Валерию Халилову, сообщила директор Псковской областной филармонии Марина Николаева в эфире программы «Место встречи» на радиостанции «7 НЕБО» (107.1 FM).

Всего в фестивале примет участие 48 городов в восьми федеральных округах России, где пройдут концерты духовых и симфонических оркестров, хоров, детских и юношеских коллективов. В концертах примут участие солисты оперы и балета, артисты эстрады и фигуристы.

Символом фестиваля стала песня Халилова на слова Александра Савицкого «Навсегда великая страна». Ею будут заканчиваться все фестивальные концерты, отметили в Псковской областной филармонии.

По словам Марины Николаевой, на концерте в Пскове прозвучат не только произведения Халилова, но и песни из кинофильмов и любимые советские хиты. В программу также войдут произведения знаменитого военного дирижёра и композитора, автора прославленного марша «Прощание славянки» Василия Агапкина, со дня рождения которого в этом году исполняется 140 лет. Кроме того, в концерте примут участие все солисты Псковской областной филармонии, в том числе Александр Либ, Наталья Александрова и Елена Федина.

«Фестиваль Халилова – это событие не только масштабное, но и символически значимое. Сам Василий Михайлович был фигурой очень яркой и важной для истории России и российской музыкальной культуры, был одним из символов. Он и народный артист Российской Федерации, и генерал-лейтенант, и руководитель академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова… Вся его жизнь и его работа были посвящены тому, чтобы музыкальная культура развивалась, и в первую очередь – духовая музыка, чтобы духовые оркестры были не только в вооружённых силах, но и стали частью городской музыкальной культуры и общественной жизни», – сказала Марина Николаева.

Отмечается, что фестиваль Валерия Халилова проводится с 2020 года. В этом году Псковская область принимает в нём участие впервые. Концерт состоится 20 января в 17:00.

Организатором фестиваля является Благотворительный фонд Валерия Халилова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и департамента культуры Министерства обороны РФ.