Возможность уходить в декрет в первом триместре беременности появится в России

09:52, 16 января 2024, ПАИ

Возможность уходить в декрет в первом триместре беременности появится в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую.

В настоящее время Госдума разрабатывает отдельные программы поддержки беременных. Отмечается, что первый триместр является наиболее сложным для женщин.

Напомним, сейчас уйти в отпуск по беременности и родам можно на 30-й неделе, если ожидается двойня или тройня – на 28-й неделе.

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о мерах поддержки семей в 2024 году.