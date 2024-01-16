Возможность уходить в декрет в первом триместре беременности появится в России
Возможность уходить в декрет в первом триместре беременности появится в России, сообщает РИА Новости со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи Татьяну Буцкую.
В настоящее время Госдума разрабатывает отдельные программы поддержки беременных. Отмечается, что первый триместр является наиболее сложным для женщин.
Напомним, сейчас уйти в отпуск по беременности и родам можно на 30-й неделе, если ожидается двойня или тройня – на 28-й неделе.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о мерах поддержки семей в 2024 году.
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