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Общество

Михаил Ведерников рассказал о мерах поддержки семей в 2024 году

Губернатор Михаил Ведерников Псковской области рассказал о мерах поддержки семей в 2024 году. «Президент объявил 2024 год Годом семьи. В этой связи предлагаем скорректировать параметры конкурса «Многодетная семья года» и увеличить число семей-победителей с двух до шести», – заявил глава региона в ходе бюджетного послания на сессии областного Собрания в понедельник, 25 декабря, передаёт корреспондент ПАИ.

В 2023 году уже были внесены изменения в положение о конкурсе, которые позволяют теперь использовать сертификат в 2,2 млн рублей не только на приобретение жилого помещения, но и на погашение обязательств по жилищным кредитам.

«Кроме этого, как я уже анонсировал, мы предлагаем новые меры поддержки для малообеспеченных беременных и кормящих женщин (1 тысяча и 1,5 тысячи рублей ежемесячно). По сути, это выплаты на «молочную кухню», по поводу чего достаточно часто обращаются молодые мамы. Дополнительно ко второму чтению на 30 миллионов рублей увеличены расходы на приобретение жилья, для молодых семей – до 79 миллионов», – сообщил Михаил Ведерников.

«По моему указанию зарезервировано 50 миллионов для дополнительных мер поддержки. В первом квартале они будут распределены по направлениям. Предлагаю в январе обсудить это вместе», – обратился глава региона к депутатам областного Собрания.

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