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Политика

В Госдуме предложили штрафовать родителей школьников-задир

Первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта против травли в школах пройдёт 16 января в Госдуме, пишет РИА Новости.

Среди прочего на встрече планируют обсудить введение административной ответственности для родителей школьников, которые занимаются травлей одноклассников.

Напомним, осенью 2022 года сообщалось о планируемых изменениях в законе «Об образовании». По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, предполагалось появление в законодательстве терминов «жертва», «участник», «организатор» и «наблюдатель травли». Также планировали создать специализированные подразделения, обязанные рассматривать случаи травли и принимать меры по её профилактике.

Ранее педагог-психолог средней образовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова рассказала, как бороться со школьным буллингом. В июле 2023 года уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова сообщила, что в регионе увеличилось число обращений по теме буллинга в школах.

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