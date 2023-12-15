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Как бороться со школьным буллингом, рассказала псковский психолог

Как бороться со школьным буллингом, рассказала педагог-психолог средней образовательной школы № 24 имени Л. И. Малякова Елена Антонова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Как бороться со школьным буллингом, рассказала псковский педагог-психолог. Фото: ПАИ

«Нужно убрать страх перед травлей и у взрослых, и у детей. При этом зачастую травля начинается от взрослых – например, со слов «от тебя пахнет костром, кошками». Каждый взрослый должен задуматься над тем, что он говорит, как он живёт, как он воспитывает ребёнка, какие фильмы смотрит. Нет цензуры, нет общего мнения, что такое «хорошо», а что такое «плохо», – подчеркнула она.

При этом детям нужно донести, что нет ни одной причины травить кого-либо, добавила психолог. По её словам, в школах проводятся различные мероприятия по борьбе с буллингом: развешиваются плакаты, размещаются телефоны доверия, проводятся беседы.

«Воспользуется ребёнок этим или нет, зависит от того, есть ли у него доверие к взрослым. Но мы теряем доверие у своих детей. Они перестают нам верить тогда, когда нас начинает интересовать не то, что у ребёнка внутри, а нас интересуют оценки и достижения. Переводы из школы в школу также не могут помочь. Либо ребёнок будет подвергаться буллингу и там, либо сам станет агрессором», – подчеркнула Елена Антонова.

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