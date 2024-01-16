Более двух тысяч тонн продукции животного происхождения проверили на госгранице в Псковской области
Ввоз более 2,3 тысячи тонн продукции животного происхождения через госграницу в Псковской области в новогодние праздники проконтролировали сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора. Об этом ПАИ сообщили в ведомстве.
Больше всего продукции ввезли из Белоруссии: молока и молочной продукции – более 874 тонн, мяса и мясопродуктов – 513 тонн, рыбы и рыбопродукции – 163 тонны, прочей готовой продукции – 16,6 тонны, а также более четырёх миллионов штук пищевых куриных и инкубационных яиц и 20 тонн кормов и кормовых добавок.
Ранее сообщалось, что более 33 миллионов свежих цветов, горшочных растений и посадочного материала и четырёх тысяч тонн подкарантинной продукции перевезли через госграницу Псковской области с 1 по 8 января.
Более двух тысяч тонн продукции животного происхождения проверили на госгранице в Псковской области
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