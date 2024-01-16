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Общество

Девять миллионов россиян планирует привлечь ЦБ к долгосрочным сбережениям

Не менее девяти миллионов россиян планирует привлечь Центробанк к участию в программе долгосрочных сбережений к 2030 году, сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда ЦБ Владимира Чистюхина.

В 2024 году необходимый объём вложений граждан в рамках программы должен составить 250 млрд рублей, а в 2026 году – не менее 1 % ВВП, следует из перечня поручений президента РФ Владимира Путина, опубликованного на государственном портале. Так, объём вложений может достичь 1,2 трлн рублей.

По словам Владимира Чистюхина, участие в программе долгосрочных сбережений не только поможет гражданам создать финансовую подушку безопасности, но и поддержит экономику. На сегодняшний день девять негосударственных пенсионных фондов уже стали операторами системы.

Напомним, программа долгосрочных сбережений – это добровольный накопительно-сберегательный продукт для граждан с участием государства, в рамках которого гражданин платит добровольные взносы в негосударственный пенсионный фонд, а тот инвестирует их, обеспечивая доходность вложений. Программа начала действовать в России с начала этого года.

Ранее были названы преимущества программы долгосрочных сбережений.

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