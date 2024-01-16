В Псковской области расширили региональные полномочия в сфере обращения с ТКО

15:25, 16 января 2024, ПАИ

Содержание статьи 27.1 закона «Об исполнительных органах Псковской области», определяющей полномочия органов власти в области обращения с отходами производства и потребления изменят. Соответствующие изменения приняли депутаты Псковского областного Собрания в ходе внеочередной сессии сегодня, 16 января, передаёт корреспондент ПАИ.

До начала голосования за поддержку изменений спикер регионального парламента Александр Котов подчеркнул, что инициативу в Собрание внёс губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«В законопроекте речь идёт о закреплении полномочий за органами исполнительной власти области, которые будут способствовать осуществлению как раз более чёткого, конкретного, жёсткого контроля за деятельностью по сбору и утилизации ТКО, в частности за деятельностью регоператора. Если вы обратили внимание, то в изменениях, которые мы вносим в закон, есть норма, которая предполагает установление органами исполнительной власти области порядка лишения регионального оператора его статуса – это крайняя мера, но и она необходима, потому что порой другие меры не работают», – отметил Александр Котов.

Изменения, которые внесли, позволят региональному правительству принимать правовые акты, регулирующие порядок деятельности регоператора, устанавливать требования к его работе и лишать юридическое лицо статуса регоператора за ненадлежащее исполнение обязательств по договору.

В новогодние праздники в Пскове сложилась ситуация с невывозом мусора. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, в свою очередь, провёл совещание, посвящённое проблеме, где дал жёсткие оценки работе причастных коммерческих компаний. В частности, глава региона назвал действия организаций саботажем и заявил, что во время Великой Отечественной войны за подобное ставили к стенке.