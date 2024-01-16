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Культура

Рождественский концерт пройдет в Доме офицеров

На сцене Дома офицеров во вторник, 16 января, состоится Рождественский концерт, сообщила корреспонденту ПАИ заместитель директора ДО Инна Зуб.

В концерте примут участие коллективы творческого клуба «Феникс» - группы «Легенда», «NoName», «Неужели заря», «Кораблики», а также коллективы Вокальной мастерской Алины Виардо. Специальным гостем концерта станет Вадим Азарх.

«Это не просто концерт, а концерт, в который вложили душу и смысл. И песни здесь далеко не простые. Уверены, что зритель сможет почерпнуть для себя многое. А дети в доступной форме узнают о том, что такое Рождество. Это сто процентов. Чтобы эти зимние праздники наверняка вам запомнились, советую приходить всей семьей», - пригласила на концерт Инна Зуб.

Вход на концерт по пригласительным, которые можно бесплатно получить в Молодёжном центре Пскова и в кассе Дома офицеров.

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