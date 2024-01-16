Сбой произошёл в работе псковского провайдера «Телесети»

15:55, 16 января 2024, ПАИ

В работе псковского провайдера «Телесети» произошел сбой, который оставил пользователей без интернета, сообщают ПАИ абоненты компании.

Первые жалобы на работу интернета начали поступать около 15:20. На данный момент пользователи не могут зайти на сайт провайдера, в связи с чем причины сбоя остаются неизвестными. «Аварийная ситуация у вышестоящего оператора. Подождите, пожалуйста, ведутся восстановительные работы», – сообщили корреспонденту ПАИ в офисе «Телесетей».

Напомним, сегодня в России произошёл крупный сбой в работе социальной сети «ВКонтакте».