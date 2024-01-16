Сбой произошёл в работе соцсети «ВКонтакте»
Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» произошёл в России, пишут пользователи соцсети.
У многих пользователей не грузятся страницы ни в браузере, ни в мобильном приложении. С чем связан сбой, пока неизвестно.
На момент написания новости представители социальной сети не прокомментировали ситуацию.
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