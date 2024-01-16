Сбой произошёл в работе соцсети «ВКонтакте»

11:13, 16 января 2024, ПАИ

Сбой в работе социальной сети «ВКонтакте» произошёл в России, пишут пользователи соцсети.

У многих пользователей не грузятся страницы ни в браузере, ни в мобильном приложении. С чем связан сбой, пока неизвестно.

На момент написания новости представители социальной сети не прокомментировали ситуацию.