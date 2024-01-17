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Политика

Какие приятные сюрпризы ждут псковичей на избирательных участках, рассказал Игорь Сопов

Какие приятные сюрпризы ждут жителей Псковской области на избирательных участках во время голосования, рассказал председатель облизбиркома Игорь Сопов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Какие приятные сюрпризы ждут псковичей на избирательных участках, рассказал Игорь Сопов. Фото: ПАИ

«В том году на выборах губернатора мы проводили проект «Уголок избирателя» для детей и родителей, которые приходят на избирательные участки. У нас было порядка 30 УИКов, где были детские столы, раскраски, наклейки, шарики. В этот раз будет более расширенный проект. У нас впервые голосующим предусмотрены подарки. В этом году более трёх тысяч человек будет голосовать, и каждому мы сделаем подарок», – поделился он.

Кроме того, приятные бонусы получат и избиратели, которые традиционно голосуют на протяжении многих лет.

«Мы также подарим открытки нашим избирателям, которые традиционно всегда приходят голосовать. Мы взяли категорию 70+. Это категория, которая всегда традиционно приходит голосовать. Для них мы сделаем такие поздравительные открыточки с тем, что они пришли на выборы», – уточнил спикер.

Также во внимание будет принят тот факт, что предстоящие выборы президента России будут проходить в Масленичную неделю.

«Мы понимаем, что голосование будет проходить примерно в канун Масленицы. Мы уже обратились и в муниципалитеты, и в комитет по культуре, чтобы у нас были организованы мероприятия для привлечения наших избирателей. И будем просить, чтобы в зоне голосования была организована торговля там, где это возможно», – поделился Игорь Сопов.

Напомним, выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года. Голосование будет трёхдневным: 15, 16, 17 марта. Жители Псковской области смогут принять участие в выборах, используя дистанционное электронное голосование.

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