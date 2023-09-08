Детские уголки оборудовали на избирательных участках в Псковской области
Уголки для самых маленьких оборудовали на избирательных участках в Псковской области, сообщает в своём Telegram-канале региональная избирательная комиссия.
«В каждом таком уголке есть тематические раскраски и задания – например, по одному из них нужно помочь зайчику добраться до избирательного участка. А ещё каждому малышу вручается воздушный шарик», – говорится в сообщении.
Напомним, что в Псковской области сегодня, 8 сентября, открылось 596 избирательных участков. Голосование на выборах в регионе будет трёхдневным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование.
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